"Барселона" презентовала новую форму

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"Барселона" презентовала новую форму

Состоялась официальная презентация новой формы "Барселоны".

Экипировка выполнена в золотистых и красных цветах, что является отсылкой к флагу Каталонии. Футболку пересекают четыре диагональные полоски.

По итогам 12 туров "Барса" лидирует в Примере, опережая по дополнительным показателям "Реал".

Напомним, в этом году клубу исполнилось 120 лет.

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