"Барселона" презентовала новую форму

Состоялась официальная презентация новой формы "Барселоны".

Экипировка выполнена в золотистых и красных цветах, что является отсылкой к флагу Каталонии. Футболку пересекают четыре диагональные полоски.

Wherever we are from.

For so many years we have felt it.

And for 120 years, it’s deep within us.#HoPortemDins ❤ pic.twitter.com/CCpOe8eu8R — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 12, 2019

По итогам 12 туров "Барса" лидирует в Примере, опережая по дополнительным показателям "Реал".

Напомним, в этом году клубу исполнилось 120 лет.

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