"Барселона" презентовала новую форму
Состоялась официальная презентация новой формы "Барселоны".
Экипировка выполнена в золотистых и красных цветах, что является отсылкой к флагу Каталонии. Футболку пересекают четыре диагональные полоски.
Wherever we are from.— FC Barcelona (@FCBarcelona) November 12, 2019
For so many years we have felt it.
And for 120 years, it’s deep within us.#HoPortemDins ❤ pic.twitter.com/CCpOe8eu8R
По итогам 12 туров "Барса" лидирует в Примере, опережая по дополнительным показателям "Реал".
Напомним, в этом году клубу исполнилось 120 лет.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|12
|25
|2
|Реал Мадрид
|12
|25
|3
|Атлетико Мадрид
|13
|24
|4
|Севилья
|13
|24
|5
|Реал Сосьедад
|13
|23
|6
|Атлетик Бильбао
|13
|20
|7
|Хетафе
|13
|20
|8
|Гранада
|13
|20
|9
|Валенсия
|13
|20
|10
|Осасуна
|13
|19
|11
|Вильярреал
|13
|18
|12
|Леванте
|13
|17
|13
|Реал Вальядолид
|13
|17
|14
|Алавес
|13
|15
|15
|Эйбар
|13
|15
|16
|Мальорка
|13
|14
|17
|Бетис
|13
|13
|18
|Сельта Виго
|13
|9
|19
|Эспаньол
|13
|8
|20
|Леганес
|13
|6