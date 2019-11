"Барселона" презентовала новую форму

Состоялась официальная презентация новой формы "Барселоны".

Экипировка выполнена в золотистых и красных цветах, что является отсылкой к флагу Каталонии. Футболку пересекают четыре диагональные полоски.

Wherever we are from.

For so many years we have felt it.

And for 120 years, it’s deep within us.#HoPortemDins ❤ pic.twitter.com/CCpOe8eu8R