"Барселона" презентовала новую форму для Лиги Чемпионов

"Барселона" показала новый комплект формы, в котором команда будет играть в Лиге Чемпионов.

Экипировка выполнена в традиционных для каталонского клуба сине-гранатовых цветах.

Фишка формы - узор с изображением пяти районов города, их архитектурных и культурных достопримечательностей.

Технический спонсор клуба - американская компания Nike.

На групповом этапе ЛЧ "Барса" сыграет с "Баварией", "Бенфикой" и киевским "Динамо".

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