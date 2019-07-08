"Барселона" презентовала новую гостевую форму

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"Барселона" презентовала новую гостевую форму

Состоялась презентация новой гостевой формы "Барселоны", сообщает официальный твиттер клуба.

Отмечается, что это образец выездной формы "блауграны" 1979 года. Футболка выполнена в жёлтом цвете с диагональными синей и гранатовой полосками.

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