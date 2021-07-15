"Барселона" презентовала новую выездную форму

"Барселона" провела официальную презентацию новой формы, в которой команда будет играть в гостевых матчах сезона 2021/22.

Экипировка выполнена в светло-фиолетовых цветах. Эмблема клуба и другие логотипы - тёмно-фиолетовые с переливающимся эффектом.

Технический спонсор каталонского клуба - компания Nike.

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