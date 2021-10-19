"Барселона" презентовала проект реконструкции "Камп Ноу": названа сумма

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"Барселона" презентовала проект реконструкции "Камп Ноу": названа сумма

Фото твиттер Laura Roca

"Барселона" провела презентацию масштабного инфраструктурного проекта под названием "Espai Barça".

Как пишет Mundo Deportivo, это планы по реконструкции домашнего стадиона "Камп Ноу" и модернизации всего окружающего пространства возле арены.

Стоимость проекта оценивается в 1,5 миллиарда евро. 60 процентов от этой суммы собираются потратить на работы по улучшению стадиона.

Если представленные предложения поддержат в ходе референдума, реконструкция начнётся уже в 2022 году, а полностью завершится в 2027 году.

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