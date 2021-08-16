"Барселона" при Бартомеу выплатила крупную сумму посредникам, не являвшимся агентами

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Президент "Барселоны" Жоан Лапорта указал на странные финансовые траты своего предшественника Жозепа Бартомеу.

"Мы обнаружили выплаты посредникам, которые даже не являлись агентами. Это обошлось клубному бюджету в 40 миллионов евро. Покупая игроков, мы дополнительно платили 8 миллионов евро, а продавая - 2 миллиона. Один человек заработал 8 миллионов евро, занимаясь поиском футболистов в Южной Америке", - рассказал Лапорта.

Бартомеу был президентом "Барсы" с января 2014 по октябрь 2020 года.

Ранее стало известно, что платежные обязательства клуба увеличились до 1,35 миллиарда евро.

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