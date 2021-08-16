"Барселона" при Бартомеу выплатила крупную сумму посредникам, не являвшимся агентами
Президент "Барселоны" Жоан Лапорта указал на странные финансовые траты своего предшественника Жозепа Бартомеу.
"Мы обнаружили выплаты посредникам, которые даже не являлись агентами. Это обошлось клубному бюджету в 40 миллионов евро. Покупая игроков, мы дополнительно платили 8 миллионов евро, а продавая - 2 миллиона. Один человек заработал 8 миллионов евро, занимаясь поиском футболистов в Южной Америке", - рассказал Лапорта.
Бартомеу был президентом "Барсы" с января 2014 по октябрь 2020 года.
Ранее стало известно, что платежные обязательства клуба увеличились до 1,35 миллиарда евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14