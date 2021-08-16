"Барселона" при Бартомеу выплатила крупную сумму посредникам, не являвшимся агентами

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"Барселона" при Бартомеу выплатила крупную сумму посредникам, не являвшимся агентами

Фото твиттер Жоана Лапорты

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта указал на странные финансовые траты своего предшественника Жозепа Бартомеу.

"Мы обнаружили выплаты посредникам, которые даже не являлись агентами. Это обошлось клубному бюджету в 40 миллионов евро. Покупая игроков, мы дополнительно платили 8 миллионов евро, а продавая - 2 миллиона. Один человек заработал 8 миллионов евро, занимаясь поиском футболистов в Южной Америке", - рассказал Лапорта.

Бартомеу был президентом "Барсы" с января 2014 по октябрь 2020 года.

Ранее стало известно, что платежные обязательства клуба увеличились до 1,35 миллиарда евро.

Не пропустите: Лапорта раскритиковал Бартомеу за необдуманную трату 222 миллионов евро, полученных от продажи Неймара. | http://soccernews.ru
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Комментарии

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Южная Америка ... Как много в этих словах имеет значение для Лео ... Скорее всего , именно его люди осели на трансферных делах и присваивали себе энные суммы ... Что произошло потом , мы все знаем ... Месси сбежал трусливо ... так же трусливо как американцы и их марионетка из Афгана ... Alles Paris!

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