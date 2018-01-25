"Барселона" приберегла свой игровой номер "7" для Гризманна

Каталонская "Барселона" будет готова следующим летом заплатить за форварда мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна 100 миллионов евро.

При этом, как информирует El Mundo Deportivo, "сине-гранатовые" уже приготовили для 26-летнего нападающего "матрасников" его "семерку", отдав своему новоиспеченному полузащитнику Филиппе Коутиньо футболку с номером "14" на спине.

Напомним, летом "Барселона" поборется с "Реалом" за общую трансферную цель. | soccernews.ru