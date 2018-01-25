"Барселона" приберегла свой игровой номер "7" для Гризманна
Каталонская "Барселона" будет готова следующим летом заплатить за форварда мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна 100 миллионов евро.
При этом, как информирует El Mundo Deportivo, "сине-гранатовые" уже приготовили для 26-летнего нападающего "матрасников" его "семерку", отдав своему новоиспеченному полузащитнику Филиппе Коутиньо футболку с номером "14" на спине.
Напомним, летом "Барселона" поборется с "Реалом" за общую трансферную цель. | soccernews.ru
опрос
главное
-
Каталонское дерби в Кубке Испании: "Барса" готовится взять реванш у "Эспаньола"
-
"Леганес" сенсационно выбивает "Реал" из Кубка Испании
-
Перестрелка на "Луи II": "Лион" выбивает "Монако" из Кубка Франции
-
"Арсенал" берет верх над "Челси" и шагает в финал Кубка Лиги
-
"Валенсия" обыгрывает по пенальти "Алавес" и выходит в полуфинал Кубка Испании
Лента новостей
-
"Тоттенхэм" сделал щедрое предложение по защитнику "Наполи"
-
Слуцкий получил должность в структуре "Ростова"
-
ПСВ и "Спортинг" интересуются защитником "Спартака"
-
Гуаита заплатит "Хетафе" ради переезда в АПЛ
-
Агент Гомеса раскритиковал руководство "Милана"
-
Роналду откроет гостиницы в трёх мегаполисах
-
Мхитарян назвал Озила "королём ассистов"
-
"Уотфорд" может потерять своего ведущего полузащитника
-
"Вест Хэм" согласовал трансфер хавбека "Интера"
-
ПСЖ готов расстаться с Ди Марией
-
Карвахаль: "Должны быть реалистами, у нас осталась только Лига Чемпионов"
-
Президент ПСЖ будет готов отпустить Неймара при одном условии
-
Мората склоняет к переходу в "Челси" двух игроков "Реала"
-
"Спартак" подписал первого зимнего новичка
-
Бэйл отклонил предложение "Баварии"
-
"Ювентус" близок к подписанию первого зимнего новичка
-
Фред сделал выбор между манчестерскими грандами
-
Манчини поделился планами на игру против "Славии"
-
"Барселона" хочет включить в сделку по Гризманну своего хавбека
-
"Реал" установил личный антирекорд
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|20
|54
|2
|Атлетико Мадрид
|20
|43
|3
|Валенсия
|20
|40
|4
|Реал Мадрид
|19
|35
|5
|Вильярреал
|20
|34
|6
|Севилья
|20
|32
|7
|Сельта Виго
|20
|28
|8
|Эйбар
|20
|28
|9
|Хетафе
|20
|27
|10
|Жирона
|20
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Атлетик Бильбао
|20
|26
|13
|Леганес
|19
|25
|14
|Эспаньол
|20
|24
|15
|Реал Сосьедад
|20
|23
|16
|Алавес
|20
|19
|17
|Леванте
|20
|18
|18
|Депортиво Ла-Корунья
|20
|16
|19
|Лас Пальмас
|20
|14
|20
|Малага
|20
|12