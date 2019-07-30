"Барселона" приблизилась к трансферу Фирпо
"Бетис" снизил цену на защитника Хуниора Фирпо, которого хочет купить "Барселона", сообщает ESPN.
По сведениям издания, севильский клуб готов продать футболиста за 25 миллионов евро. Впрочем, "Барселона" не готова платить за него более 20 миллионов. Тем не менее, каталонский клуб намерен завершить трансфер игрока на этой неделе, чтобы он отправился вместе с командой на предсезонный тур в США.
Ранее сообщалось, что "Барселона" рассматривает кандидатуру Фирпо в качестве дублера и конкурента основного левого защитника Жорди Альбы.
В минувшем сезоне 22-летний Фирпо провел за "Бетис" 29 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32