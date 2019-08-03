"Барселона" приблизилась к трансферу Фирпо

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"Барселона" приблизилась к трансферу Фирпо

"Барселона" может в ближайшие дни оформить трансфер левого защитника "Бетиса" Хуниора Фирпо.

По информации Sport.es, клубы приблизились к компромиссу в переговорах. Скорее всего, сумма сделки составит 20-21 миллион евро. При этом она сможет вырасти ещё на несколько миллионов за счёт бонусов.

Ожидается, что 22-летний футболист прилетит в каталонскую столицу в воскресенье или понедельник.

В прошлом сезоне Фирпо сыграл за "Бетис" 29 матчей, забил 3 гола и сделал 5 ассистов.

Не пропустите: "Барселона" пыталась подписать защитника "Порту". | http://soccernews.ru
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