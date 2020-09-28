"Барселона" придумала очередной вариант, чтобы заполучить Депая

"Барселона" не оставляет попыток приобрести голландского нападающего "Лиона" Мемфиса Депая, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, каталонский клуб не имеет средств на приобретение футболиста. Поэтому "Барселона" хочет включить в сделку французского защитника Самуэля Умтити, на которого не рассчитывает тренерский штаб.

В нынешнем сезоне 26-летний Депай провел за "Лион" пять матчей во всех турнирах и забил четыре гола. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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