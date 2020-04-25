"Барселона" придумала план трансфера Неймара

"Барселона" разработала план трансфера нападающего ПСЖ Неймара.

Как сообщает Diario Sport, каталонцы хотят, чтобы футболист уведомил ПСЖ о том, что он не собирается продлевать с клубом контракт. Напомним, что парижане предлагают бразильцу новое соглашение до 2025 года.

Если Неймар выполнит этот пункт, то "Барса" начнет активную работу над трансфером. Каталонцы рассчитывают, что ПСЖ пойдет на сделку, чтобы не отпустить игрока в 2022 году в качестве свободного агента.

Также руководство "Барселоны" понимает, что из-за кризиса не сможет финансово потянуть трансфер. Поэтому клуб готов включить в сделку кого-то из футболистов. В сферу интересов ПСЖ входят Нелсон Семеду, Самюэль Умтити, Иван Ракитич, Филиппе Коутиньо, Усман Дембеле и Антуан Гризманн.

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