"Барселона" придумала план трансфера Неймара

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"Барселона" придумала план трансфера Неймара

"Барселона" разработала план трансфера нападающего ПСЖ Неймара.

Как сообщает Diario Sport, каталонцы хотят, чтобы футболист уведомил ПСЖ о том, что он не собирается продлевать с клубом контракт. Напомним, что парижане предлагают бразильцу новое соглашение до 2025 года.

Если Неймар выполнит этот пункт, то "Барса" начнет активную работу над трансфером. Каталонцы рассчитывают, что ПСЖ пойдет на сделку, чтобы не отпустить игрока в 2022 году в качестве свободного агента.

Также руководство "Барселоны" понимает, что из-за кризиса не сможет финансово потянуть трансфер. Поэтому клуб готов включить в сделку кого-то из футболистов. В сферу интересов ПСЖ входят Нелсон Семеду, Самюэль Умтити, Иван Ракитич, Филиппе Коутиньо, Усман Дембеле и Антуан Гризманн.

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Комментарии

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Тебе какие-то клоуны мерещатся?Галюцинации?А говоришь не надо)Обязательно сходи к врачу )

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Л.К

Цирк уехал,а долбаёб долбаёбович остался))))))))

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Голоса в голове случайные не слышатся?)Я тебе говорю,посети доктора - поможет)

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Л.К

Тебе долбаёбу по ходу уже и доктор не поможет))клоун это призвание твоё))не лечится(((

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Всё с тобой ясно!Использование тобой множества скобок выдаёт в тебе человека, пытающего казаться смешным,но неуверенного в себе!Это причина обратиться к психиатру - давай к нему и быстренько)

lesnovsky

Он никогда не станет заменой Великому Месси... Не те человеческие качества... И постоянства нет...

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Верно говоришь ... Постоянно как гном бразилец не симулирует ... Атмосферу не разлагает ... Футбол - для него развлечение,а не способ обворывания одноклубников(как у Лео)...

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lesnovsky

Иди на хуй!!!... Хе-хе..

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Я за!

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Против!

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Л.К

У петросяна раздвоение личности))долбаёб за,а долбаёбович против)))

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Если у тебя раздвоение личности,обратись в ближайшую психбольницу)))

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Л.К

Мне то зачем?это тебе долбаёбу долбаёбовичу надо)если ты и за и против))ебать ты клоун))

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