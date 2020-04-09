"Барселона" придумала способ избавиться от Коутиньо

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"Барселона" придумала способ избавиться от Коутиньо

"Барселона" твёрдо намерена продать полузащитника Филиппе Коутиньо, который текущий сезон проводит в аренде в "Баварии".

По информации Sport.es, чтобы однозначно избавиться от бразильца, "сине-гранатовые" будут настаивать на включении пункта об обязательном выкупе в последующих арендных соглашениях по игроку.

Сейчас главным претендентом на Коутиньо считается "Челси", однако "синие" не хотят брать на себя обязательство по приобретению хавбека в 2021 году.

"Барса" надеется переубедить англичан за счёт скидок, а именно снижения суммы выкупа с 90 до 65 миллионов евро.

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Комментарии

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Вот чудак!Взял и наказал Барсу-Месси за расточительность!Не так как гномяра позорный,конечно...но тоже сумма в конверте не малая....

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