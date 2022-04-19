"Барселона" приложит усилия для трансфера Левандовского
Фото: твиттер Левандовского\Автор неизвестен
Руководство "Барселоны" готово приложить усилия ради осуществления трансфера польского нападающего "Баварии" Роберта Левандовского, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, Левандовски хочет контракт до 2025 года и будет стремиться покинуть "Баварию" этим летом, если его продление не будет завершено.
Отмечается, что каталонский клуб готов заплатить за поляка около 30-35 миллионов евро, в то же время мюнхенцы хотят получить хотя бы 40 миллионов.
Напомним, что контракт Левандовского с "Баварией" рассчитан до лета 2023 года.
Также не пропустите: Лапорта объяснил, почему на матче с "Айнтрахтом" было более 30 тысяч немецких болельщиков. | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
Почеттино высказался о своем будущем в ПСЖ
-
"Бавария" готова завершить сделку по Мазрауи
-
Рангник считает, что "Манчестер Юнайтед" нуждается в полной перестройке
-
"Барселона" приложит усилия для трансфера Левандовского
-
"Манчестер Юнайтед" не подпишет Нкунку без Лиги чемпионов
-
Лапорта объяснил, почему на матче с "Айнтрахтом" было более 30 тысяч немецких болельщиков
-
Официально: Роналду из-за смерти сына не сыграет с "Ливерпулем"
-
"Бавария" продлит контракты с Нойером и его сменщиком Ульрайхом
-
Все аргентинцы кроме Месси покинут ПСЖ
-
Каземиро может пропустить матч с "Манчестер Сити"
-
Холанд все еще не имеет соглашения ни с одним клубом
-
"Манчестер Юнайтед" договорился с тен Хагом
-
"Интер" может купить лидера "Айнтрахта"
-
Клопп поделился мнением о голевой засухе Салаха
-
Бускетс поделился ожиданиями от конца сезона в Ла Лиге
-
Моуринью прокомментировал ничью с "Наполи"
-
"Фиорентина" выкупит у "Арсенала" полузащитника
-
Тренер "Кадиса" Гонсалес прокомментировал победу над "Барселоной"
-
Спаллетти высказался о ничьей с "Ромой"
-
Хави прокомментировал поражение от "Кадиса"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20