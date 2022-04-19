"Барселона" приложит усилия для трансфера Левандовского

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"Барселона" приложит усилия для трансфера Левандовского

Фото: твиттер Левандовского\Автор неизвестен

Руководство "Барселоны" готово приложить усилия ради осуществления трансфера польского нападающего "Баварии" Роберта Левандовского, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, Левандовски хочет контракт до 2025 года и будет стремиться покинуть "Баварию" этим летом, если его продление не будет завершено.

Отмечается, что каталонский клуб готов заплатить за поляка около 30-35 миллионов евро, в то же время мюнхенцы хотят получить хотя бы 40 миллионов.

Напомним, что контракт Левандовского с "Баварией" рассчитан до лета 2023 года.

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