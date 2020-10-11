"Барселона" примет решение по Дембеле в ближайшее время

Руководство "Барселоны" в ближайшее время примет решение по французскому нападающему Усману Дембеле, сообщает Marca.

По сведениям издания, в течение нескольких недель француз получит шанс проявить себя в составе каталонского клуба. Если Дембеле не произведет впечатления на тренерский штаб, то он будет выставлен на трансфер.

Дембеле выступает за "Барселону" с 2017 года. Всего он провел за клуб 75 матчей во всех турнирах, забил 19 голов и отдал 16 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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