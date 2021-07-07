"Барселона" принесла свои извинения за инцидент с Гризманном и Дембеле

1 Теги барселонаусман дембелеантуан гризманнрасизм

"Барселона" принесла свои извинения за инцидент с Гризманном и ДембелеФото: инстаграм "Барсы"/Автор неизвестен

"Барселона" официально принесла извинения за расистский скандал с участием Антуана Гризманна и Усмана Дембеле.

"Барселона" хочет публично извиниться перед всеми болельщиками и партнерами клуба, которые недовольны событием, случшившимся летом 2019 года. Тогда клубом руководили другие люди. Нынешний совет директоров стремится сделать все, чтобы эпизоды подобного рода не повторились.

В нашем клубе нет места расизму и дискриминации. Игроки уже выразили свое сожаление и извинились перед японскими болельщиками и сотрудниками, что очень ценно для клуба.

Однако «Барселона» оставляет за собой право принимать те внутренние меры, которые сочтет необходимыми" – говорится в заявлении каталонского клуба.

Также не пропустите: Гризманн и Дембеле попали в громкий расистский скандал. | http://soccernews.ru
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Комментарии

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derewer66

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