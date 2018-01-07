"Барселона" принимает "Леванте" на "Камп Ноу"

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"Барселона" принимает "Леванте" на "Камп Ноу"

"Барселона" – "Леванте"

Стадион: "Камп Ноу"

Начало матча: 18:30

Арбитр: Карлос дель Серро

Барселона в матче 18 тура испанской Примеры на своем поле сразится с "Леванте". Каталонцы в этом году уже провели одну встречу в рамках Кубка страны, сыграв 1:1 с "Сельтой" на "Балаидосе". Вальверде применил ротацию, повезя в Виго дубль, который сумел навязать борьбу сопернику. "Барселона" играла без Месси, Суареса, Иньесты, но все равно смотрелась неплохо и могла победить. Лидеры отдохнули, набрались сил, теперь они готовы выйти на поле в матче с "Леванте".

Перед отчетной игрой каталонцы провернули на данный момент самый крупный трансфер этого года. Филипе Коутиньо перешел в "Барселону" за 160 миллионов евро. За лидером "Ливерпуля" гранатово-синие охотились еще летом, но тогда англичане сумели сохранить бразильца в своих рядах. Новая попытка "Барселоны" оказалась успешной – Коутиньо стал вторым в списке самых дорогих трансферов в истории, уступая только Неймару. В текущем сезоне на счету Филипе 12 голов в 20 играх за "Ливерпуль". В целом же он провел за английский клуб 201 матч, забив 54 мяча. Ранее воспитанник "Васко да Гама" он уже один год играл в столице Каталонии, выступая за "Эспаньол". Также он несколько лет провел в "Интере".

Для "Леванте" 2018 год тоже начался матчем на Кубок, команда обыграла другой каталонский клуб "Эспаньол" со счётом 1:2 и теперь имеет неплохие шансы выйти в четвертьфинал. В чемпионате же у валенсийцев дела обстоят не так радужно. Они занимают 17 место, одержав только три победы. Команда мало забивает, на счету нападающих только два мяча, основная нагрузка ложится на полузащитников Бардхи и Моралеса.

Интересные факты противостояния:

Команды провели между собой 22 матча: 17 побед "Барселоны", 4 раза была зафиксирована ничья, "Леванте" удалось выиграть только один раз в 1964 году.

В прошлом сезоне "Барселона" победила "Леванте" 4:1 и 2:0. На своем поле каталонцы выигрывали всегда.

Три из четырех последних матчей "Леванте" завершились вничью 0:0.

"Барселона" последний раз проигрывала в чемпионате 8 апреля 2017 года (2:0 "Малаге"). Каталонцы не знают поражений в 24 матчах.

Ориентировочные составы:

"Барселона": Тер Штеген, Роберто, Пике, Вермален, Альба, Видаль, Ракитич, Паулиньо, Иньеста, Суарес, Месси.

"Леванте": Олазабаль, Лопес, Постиго, Кабако, Луна, Лукич, Дукуре, Лерма, Джейсон, Нано, Иви.

Прогноз на матч:

"Леванте" – это не тот соперник, который может доставить трудности "Барселоне". Хозяева поля должны уверенно выиграть, вполне возможен разгром.

Букмекеры предлагают на победу "Барселоны" коэффициент 1.05, на ничью – 9.00, на "Леванте" – 20.00.

Вячеслав Горбачев

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9 Хетафе 16 20
10 Реал Сосьедад 16 20
11 Леганес 15 20
12 Сельта Виго 16 18
13 Атлетик Бильбао 16 18
14 Бетис 15 18
15 Леванте 16 17
16 Эспаньол 16 17
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