"Барселона" принимает "Леванте" на "Камп Ноу"
"Барселона" – "Леванте"
Стадион: "Камп Ноу"
Начало матча: 18:30
Арбитр: Карлос дель Серро
Барселона в матче 18 тура испанской Примеры на своем поле сразится с "Леванте". Каталонцы в этом году уже провели одну встречу в рамках Кубка страны, сыграв 1:1 с "Сельтой" на "Балаидосе". Вальверде применил ротацию, повезя в Виго дубль, который сумел навязать борьбу сопернику. "Барселона" играла без Месси, Суареса, Иньесты, но все равно смотрелась неплохо и могла победить. Лидеры отдохнули, набрались сил, теперь они готовы выйти на поле в матче с "Леванте".
Перед отчетной игрой каталонцы провернули на данный момент самый крупный трансфер этого года. Филипе Коутиньо перешел в "Барселону" за 160 миллионов евро. За лидером "Ливерпуля" гранатово-синие охотились еще летом, но тогда англичане сумели сохранить бразильца в своих рядах. Новая попытка "Барселоны" оказалась успешной – Коутиньо стал вторым в списке самых дорогих трансферов в истории, уступая только Неймару. В текущем сезоне на счету Филипе 12 голов в 20 играх за "Ливерпуль". В целом же он провел за английский клуб 201 матч, забив 54 мяча. Ранее воспитанник "Васко да Гама" он уже один год играл в столице Каталонии, выступая за "Эспаньол". Также он несколько лет провел в "Интере".
Для "Леванте" 2018 год тоже начался матчем на Кубок, команда обыграла другой каталонский клуб "Эспаньол" со счётом 1:2 и теперь имеет неплохие шансы выйти в четвертьфинал. В чемпионате же у валенсийцев дела обстоят не так радужно. Они занимают 17 место, одержав только три победы. Команда мало забивает, на счету нападающих только два мяча, основная нагрузка ложится на полузащитников Бардхи и Моралеса.
Интересные факты противостояния:
Команды провели между собой 22 матча: 17 побед "Барселоны", 4 раза была зафиксирована ничья, "Леванте" удалось выиграть только один раз в 1964 году.
В прошлом сезоне "Барселона" победила "Леванте" 4:1 и 2:0. На своем поле каталонцы выигрывали всегда.
Три из четырех последних матчей "Леванте" завершились вничью 0:0.
"Барселона" последний раз проигрывала в чемпионате 8 апреля 2017 года (2:0 "Малаге"). Каталонцы не знают поражений в 24 матчах.
Ориентировочные составы:
"Барселона": Тер Штеген, Роберто, Пике, Вермален, Альба, Видаль, Ракитич, Паулиньо, Иньеста, Суарес, Месси.
"Леванте": Олазабаль, Лопес, Постиго, Кабако, Луна, Лукич, Дукуре, Лерма, Джейсон, Нано, Иви.
Прогноз на матч:
"Леванте" – это не тот соперник, который может доставить трудности "Барселоне". Хозяева поля должны уверенно выиграть, вполне возможен разгром.
Букмекеры предлагают на победу "Барселоны" коэффициент 1.05, на ничью – 9.00, на "Леванте" – 20.00.
Вячеслав Горбачев
Также читайте: Жаркая встреча в Галисии: "Реал" отправляется в гости к "Сельте" | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
В событийном поединке "Сельта" вырывает ничью у мадридского "Реала"
-
Середняк Чемпионшипа "Ноттингем Форест" выбивает лондонский "Арсенал" из Кубка Англии
-
"Барселона" громит "Леванте" в юбилейном матче Месси
-
"Ювентус" в тяжелейшем матче переигрывает "Кальяри" с минимальным счетом
-
Осечка "аристократов" в Кубке Англии: "Челси" не смог обыграть "Норвич"
Лента новостей
-
"Манчестер Сити" не может договориться по трансферу Алексиса Санчеса
-
"Морейренсе" - "Бенфика" - 0:2 (обзор)
-
Пирло: "Если ван Дейк стоит 80 миллионов евро, то Коутиньо - в два раза дороже"
-
"Реал" не выиграл четвертый выездной матч Ла Лиги подряд, это повторение худшего результата клуба за последние 10 лет
-
Дубль Мареги вывел "Порту" на первое место в Примейре
-
Ракитич: "Поздравляю всех, кто был причастен к переходу Коутиньо в "Барселону"
-
"Ренн" – ПСЖ - 1:6 (обзор)
-
Варга: "Арсенал" ведет Головина, следит за ним"
-
ПСЖ разгромил "Ренн" и вышел в 1/16 финала Кубка Франции
-
Макси Гомес - единственный игрок Ла Лиги, забивший в этом сезоне "Реалу" и "Барселоне"
-
"Сельта" - "Реал" - 2:2 (обзор)
-
В событийном поединке "Сельта" вырывает ничью у мадридского "Реала"
-
Ниассе может перейти из "Эвертона" в "Кристал Пэлас"
-
"Милан" отказался от покупки Уолкотта
-
"Бенфика" и "Спортинг" побеждают в чемпионате Португалии
-
Коутиньо: "Я в "Барселоне" - моя мечта сбылась"
-
Суарес стал седьмым бомбардиром в истории "Барселоны"
-
Бэйл забил 200-й гол "Реала" в эпоху Зидана
-
Верди близок к переходу в "Наполи" за 24 миллиона евро
-
Агент: "Пьяца намерен вернуться в "Ювентус" игроком основы"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|16
|42
|2
|Атлетико Мадрид
|16
|36
|3
|Валенсия
|16
|34
|4
|Реал Мадрид
|15
|31
|5
|Севилья
|16
|29
|6
|Вильярреал
|16
|24
|7
|Жирона
|16
|23
|8
|Эйбар
|16
|21
|9
|Хетафе
|16
|20
|10
|Реал Сосьедад
|16
|20
|11
|Леганес
|15
|20
|12
|Сельта Виго
|16
|18
|13
|Атлетик Бильбао
|16
|18
|14
|Бетис
|15
|18
|15
|Леванте
|16
|17
|16
|Эспаньол
|16
|17
|17
|Депортиво Ла-Корунья
|16
|15
|18
|Алавес
|16
|12
|19
|Малага
|15
|11
|20
|Лас Пальмас
|16
|11