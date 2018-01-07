"Барселона" принимает "Леванте" на "Камп Ноу"

"Барселона" – "Леванте"

Стадион: "Камп Ноу"

Начало матча: 18:30

Арбитр: Карлос дель Серро

Барселона в матче 18 тура испанской Примеры на своем поле сразится с "Леванте". Каталонцы в этом году уже провели одну встречу в рамках Кубка страны, сыграв 1:1 с "Сельтой" на "Балаидосе". Вальверде применил ротацию, повезя в Виго дубль, который сумел навязать борьбу сопернику. "Барселона" играла без Месси, Суареса, Иньесты, но все равно смотрелась неплохо и могла победить. Лидеры отдохнули, набрались сил, теперь они готовы выйти на поле в матче с "Леванте".

Перед отчетной игрой каталонцы провернули на данный момент самый крупный трансфер этого года. Филипе Коутиньо перешел в "Барселону" за 160 миллионов евро. За лидером "Ливерпуля" гранатово-синие охотились еще летом, но тогда англичане сумели сохранить бразильца в своих рядах. Новая попытка "Барселоны" оказалась успешной – Коутиньо стал вторым в списке самых дорогих трансферов в истории, уступая только Неймару. В текущем сезоне на счету Филипе 12 голов в 20 играх за "Ливерпуль". В целом же он провел за английский клуб 201 матч, забив 54 мяча. Ранее воспитанник "Васко да Гама" он уже один год играл в столице Каталонии, выступая за "Эспаньол". Также он несколько лет провел в "Интере".

Для "Леванте" 2018 год тоже начался матчем на Кубок, команда обыграла другой каталонский клуб "Эспаньол" со счётом 1:2 и теперь имеет неплохие шансы выйти в четвертьфинал. В чемпионате же у валенсийцев дела обстоят не так радужно. Они занимают 17 место, одержав только три победы. Команда мало забивает, на счету нападающих только два мяча, основная нагрузка ложится на полузащитников Бардхи и Моралеса.

Интересные факты противостояния:

Команды провели между собой 22 матча: 17 побед "Барселоны", 4 раза была зафиксирована ничья, "Леванте" удалось выиграть только один раз в 1964 году.

В прошлом сезоне "Барселона" победила "Леванте" 4:1 и 2:0. На своем поле каталонцы выигрывали всегда.

Три из четырех последних матчей "Леванте" завершились вничью 0:0.

"Барселона" последний раз проигрывала в чемпионате 8 апреля 2017 года (2:0 "Малаге"). Каталонцы не знают поражений в 24 матчах.

Ориентировочные составы:

"Барселона": Тер Штеген, Роберто, Пике, Вермален, Альба, Видаль, Ракитич, Паулиньо, Иньеста, Суарес, Месси.

"Леванте": Олазабаль, Лопес, Постиго, Кабако, Луна, Лукич, Дукуре, Лерма, Джейсон, Нано, Иви.

Прогноз на матч:

"Леванте" – это не тот соперник, который может доставить трудности "Барселоне". Хозяева поля должны уверенно выиграть, вполне возможен разгром.

Букмекеры предлагают на победу "Барселоны" коэффициент 1.05, на ничью – 9.00, на "Леванте" – 20.00.

Вячеслав Горбачев

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