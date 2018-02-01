"Барселона" принимает "Валенсию" в первом полуфинальном матче Кубка Испании

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"Барселона" принимает "Валенсию" в первом полуфинальном матче Кубка Испании

"Барселона" – "Валенсия"

Стадион: "Камп Ноу"

Начало матча: 23:30

Арбитр: Хосе Мария Санчес Мартинес

Лидеры Примеры "Барселона" и "Валенсия" встретятся в первом полуфинальном матче Кубка Испании. Каталонцы в текущем сезоне уверенно лидируют в чемпионате страны (на 11 очков опережают "Атлетико") и намерены сделать дубль, выиграв и Кубок.

Команда с уходом Неймара стала более сбалансированной, меньше она забивать не стала (у "Барселоны" лучшая атака в Примере), а вот в центре поля прибавился один лишний игрок, что дало возможность Вальверде варьировать тактику. Теперь же в распоряжении тренера появился еще один игрок атакующего плана Филипе Коутиньо. Бразилец пока еще не освоился в новом клубе, да и сравнивать его с соотечественником Неймаром нельзя, но когда он наберет форму, то добавит глубины в атаке. Вполне вероятно, в игре с "Валенсией Коутиньо снова появится с первых минут, так как ему необходима игровая практика.

"Валенсия" в текущем сезоне довольно неожиданно поднялась в топ-3, опережая даже "Реал". Команда Марселино демонстрировала яркий атакующий футбол в начале сезона, но перед Новым годом у "летучих мышей" наступил спад, и они начали сдавать свои позиции. "Валенсия" проиграла "Хетафе", "Эйбару" и "Вильярреалу", затем уже после перерыва не смогла справиться с "Лас-Пальмасом" и была разгромлена "Реалом".

В таком состоянии валенсийцы вряд ли смогут оказать достойное сопротивление "Барселоне", которая в текущем сезоне проиграла только одну игру ("Эспаньолу" в Кубке).

Интересные факты противостояния:

Команды провели между собой 175 очных встреч: 82 победы у "Барселоны", 48 – у "Валенсии", 45 ничьих.

В текущем сезоне "Валенсия" и "Барселона" сыграли 1:1 на "Месталье".

"Барселона" 29 раз выигрывала Кубок Испании и еще 11 раз проигрывала в финале.  У "Валенсии" семь трофеев, десять раз "летучие мыши" проиграли в главной игре турнира. Между собой команды встречались в 1952 году (победа "Барселоны" 4:2), в 1954 ("Валенсия выиграла 3:0) и в 1971 ("Барселона" победила 4:3).

Ориентировочные составы:

"Барселона": Силессен, Роберто, Пике, Умтити, Альба, Бускетс, Ракитич, Иньеста, Коутиньо, Месси, Л.Суарес

"Валенсия": Доменек, Монтойя, Габриель Паулиста, Везу, Тони Лато, Коклен, Парехо, Солер, Гайя, Вьетто, Дзадза

Прогноз на матч:

"Барселона является явным фаворитом матча, валенсийцы находятся не в лучшей форме, чередуя победы и поражения, вряд ли они сумеют оправиться от недавнего разгрома от "Реала" и дать бой на "Камп Ноу". Букмекеры предлагают на победу "Барселоны" коэффициент 1.20, на ничью - 7.40, на "Валенсию" - 13.00

Вячеслав Горбачев

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 21 57
2 Атлетико Мадрид 21 46
3 Валенсия 21 40
4 Реал Мадрид 20 38
5 Вильярреал 21 37
6 Севилья 21 33
7 Эйбар 21 29
8 Сельта Виго 20 28
9 Хетафе 21 28
10 Жирона 21 28
11 Леганес 20 28
12 Атлетик Бильбао 21 27
13 Бетис 20 27
14 Эспаньол 21 24
15 Реал Сосьедад 21 23
16 Леванте 21 19
17 Алавес 21 19
18 Депортиво Ла-Корунья 21 17
19 Лас Пальмас 21 14
20 Малага 21 13
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