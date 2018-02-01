"Барселона" принимает "Валенсию" в первом полуфинальном матче Кубка Испании

"Барселона" – "Валенсия"

Стадион: "Камп Ноу"

Начало матча: 23:30

Арбитр: Хосе Мария Санчес Мартинес

Лидеры Примеры "Барселона" и "Валенсия" встретятся в первом полуфинальном матче Кубка Испании. Каталонцы в текущем сезоне уверенно лидируют в чемпионате страны (на 11 очков опережают "Атлетико") и намерены сделать дубль, выиграв и Кубок.

Команда с уходом Неймара стала более сбалансированной, меньше она забивать не стала (у "Барселоны" лучшая атака в Примере), а вот в центре поля прибавился один лишний игрок, что дало возможность Вальверде варьировать тактику. Теперь же в распоряжении тренера появился еще один игрок атакующего плана Филипе Коутиньо. Бразилец пока еще не освоился в новом клубе, да и сравнивать его с соотечественником Неймаром нельзя, но когда он наберет форму, то добавит глубины в атаке. Вполне вероятно, в игре с "Валенсией Коутиньо снова появится с первых минут, так как ему необходима игровая практика.

"Валенсия" в текущем сезоне довольно неожиданно поднялась в топ-3, опережая даже "Реал". Команда Марселино демонстрировала яркий атакующий футбол в начале сезона, но перед Новым годом у "летучих мышей" наступил спад, и они начали сдавать свои позиции. "Валенсия" проиграла "Хетафе", "Эйбару" и "Вильярреалу", затем уже после перерыва не смогла справиться с "Лас-Пальмасом" и была разгромлена "Реалом".

В таком состоянии валенсийцы вряд ли смогут оказать достойное сопротивление "Барселоне", которая в текущем сезоне проиграла только одну игру ("Эспаньолу" в Кубке).

Интересные факты противостояния:

Команды провели между собой 175 очных встреч: 82 победы у "Барселоны", 48 – у "Валенсии", 45 ничьих.

В текущем сезоне "Валенсия" и "Барселона" сыграли 1:1 на "Месталье".

"Барселона" 29 раз выигрывала Кубок Испании и еще 11 раз проигрывала в финале. У "Валенсии" семь трофеев, десять раз "летучие мыши" проиграли в главной игре турнира. Между собой команды встречались в 1952 году (победа "Барселоны" 4:2), в 1954 ("Валенсия выиграла 3:0) и в 1971 ("Барселона" победила 4:3).

Ориентировочные составы:

"Барселона": Силессен, Роберто, Пике, Умтити, Альба, Бускетс, Ракитич, Иньеста, Коутиньо, Месси, Л.Суарес

"Валенсия": Доменек, Монтойя, Габриель Паулиста, Везу, Тони Лато, Коклен, Парехо, Солер, Гайя, Вьетто, Дзадза

Прогноз на матч:

"Барселона является явным фаворитом матча, валенсийцы находятся не в лучшей форме, чередуя победы и поражения, вряд ли они сумеют оправиться от недавнего разгрома от "Реала" и дать бой на "Камп Ноу". Букмекеры предлагают на победу "Барселоны" коэффициент 1.20, на ничью - 7.40, на "Валенсию" - 13.00

Вячеслав Горбачев

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