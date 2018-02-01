"Барселона" принимает "Валенсию" в первом полуфинальном матче Кубка Испании
"Барселона" – "Валенсия"
Стадион: "Камп Ноу"
Начало матча: 23:30
Арбитр: Хосе Мария Санчес Мартинес
Лидеры Примеры "Барселона" и "Валенсия" встретятся в первом полуфинальном матче Кубка Испании. Каталонцы в текущем сезоне уверенно лидируют в чемпионате страны (на 11 очков опережают "Атлетико") и намерены сделать дубль, выиграв и Кубок.
Команда с уходом Неймара стала более сбалансированной, меньше она забивать не стала (у "Барселоны" лучшая атака в Примере), а вот в центре поля прибавился один лишний игрок, что дало возможность Вальверде варьировать тактику. Теперь же в распоряжении тренера появился еще один игрок атакующего плана Филипе Коутиньо. Бразилец пока еще не освоился в новом клубе, да и сравнивать его с соотечественником Неймаром нельзя, но когда он наберет форму, то добавит глубины в атаке. Вполне вероятно, в игре с "Валенсией Коутиньо снова появится с первых минут, так как ему необходима игровая практика.
"Валенсия" в текущем сезоне довольно неожиданно поднялась в топ-3, опережая даже "Реал". Команда Марселино демонстрировала яркий атакующий футбол в начале сезона, но перед Новым годом у "летучих мышей" наступил спад, и они начали сдавать свои позиции. "Валенсия" проиграла "Хетафе", "Эйбару" и "Вильярреалу", затем уже после перерыва не смогла справиться с "Лас-Пальмасом" и была разгромлена "Реалом".
В таком состоянии валенсийцы вряд ли смогут оказать достойное сопротивление "Барселоне", которая в текущем сезоне проиграла только одну игру ("Эспаньолу" в Кубке).
Интересные факты противостояния:
Команды провели между собой 175 очных встреч: 82 победы у "Барселоны", 48 – у "Валенсии", 45 ничьих.
В текущем сезоне "Валенсия" и "Барселона" сыграли 1:1 на "Месталье".
"Барселона" 29 раз выигрывала Кубок Испании и еще 11 раз проигрывала в финале. У "Валенсии" семь трофеев, десять раз "летучие мыши" проиграли в главной игре турнира. Между собой команды встречались в 1952 году (победа "Барселоны" 4:2), в 1954 ("Валенсия выиграла 3:0) и в 1971 ("Барселона" победила 4:3).
Ориентировочные составы:
"Барселона": Силессен, Роберто, Пике, Умтити, Альба, Бускетс, Ракитич, Иньеста, Коутиньо, Месси, Л.Суарес
"Валенсия": Доменек, Монтойя, Габриель Паулиста, Везу, Тони Лато, Коклен, Парехо, Солер, Гайя, Вьетто, Дзадза
Прогноз на матч:
"Барселона является явным фаворитом матча, валенсийцы находятся не в лучшей форме, чередуя победы и поражения, вряд ли они сумеют оправиться от недавнего разгрома от "Реала" и дать бой на "Камп Ноу". Букмекеры предлагают на победу "Барселоны" коэффициент 1.20, на ничью - 7.40, на "Валенсию" - 13.00
Вячеслав Горбачев
Также читайте: "Леганес" и "Севилья" не выявили победителя в первом полуфинале Кубка Испании | http://soccernews.ru
опрос
главное
Лента новостей
-
"Манчестер Сити" включил Зинченко в заявку на плей-офф Лиги Чемпионов
-
"Барселона" нацелилась на немецкого хавбека
-
Муса верит в чемпионство ЦСКА
-
Агент оценил вероятность возвращения Кришито и Боккетти в Серию А
-
"Малага" может стать фарм-клубом ПСЖ
-
Шатов близок к переходу в "Краснодар"
-
Хави раскритиковал Неймара
-
Заммер прогнозирует печальные перспективы для "Боруссии"
-
Андре Гомеш провёл несколько дней в больнице
-
Глушаков считает, что в России нет расизма
-
Гвардиола прокомментировал травму Давида Силвы
-
Защитник "Валенсии": "На "Камп Ноу" приходится бороться не только с "Барселоной", но и с судейством"
-
"Сассуоло" продлил контракт с Матри
-
Моуринью рассказал, когда "Манчестер Юнайтед" станет реальным претендентом на все трофеи
-
Торже покинул "Ахмат" и перешел в "Динамо" Бухарест
-
"Спортинг" в последний момент перехватил защитника у ПСВ
-
Икарди поссорился с женой, Перишичем и Брозовичем
-
Бьелса требует от "Лилля" более 18 миллионов евро
-
Клопп: "Летом у нас будет больше времени и вариантов, чтобы найти замену Коутиньо"
-
Тарханов: "Урал" оторвал бы Шатова с руками, если бы нам его предложили"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|21
|57
|2
|Атлетико Мадрид
|21
|46
|3
|Валенсия
|21
|40
|4
|Реал Мадрид
|20
|38
|5
|Вильярреал
|21
|37
|6
|Севилья
|21
|33
|7
|Эйбар
|21
|29
|8
|Сельта Виго
|20
|28
|9
|Хетафе
|21
|28
|10
|Жирона
|21
|28
|11
|Леганес
|20
|28
|12
|Атлетик Бильбао
|21
|27
|13
|Бетис
|20
|27
|14
|Эспаньол
|21
|24
|15
|Реал Сосьедад
|21
|23
|16
|Леванте
|21
|19
|17
|Алавес
|21
|19
|18
|Депортиво Ла-Корунья
|21
|17
|19
|Лас Пальмас
|21
|14
|20
|Малага
|21
|13