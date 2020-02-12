"Барселона" приносит Каталонии более одного миллиарда евро

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"Барселона" приносит Каталонии более одного миллиарда евро

Консалтинговая компания PricewaterhouseCoopers опубликовала отчет о том, как "Барселона" влияет на экономику каталонского региона.

Так, с июня 2018 года по июль 2019 года "Барселона" принесла городу 1 миллиард 190 миллионов евро, что составляет 1,46% ВВП города. Кроме того, клуб поспособствовал созданию 19 451 рабочему месту, что эквивалентно 2,65% от количества всех занятых людей в городе.

Бюджет города получил от "блауграны" 366 миллионов евро, что эквивалентно 13,8% бюджета городского совета Барселоны.

Также сообщается, что "Барса" принесла всему каталонскому региону 1 миллиард 394 миллиона евро (0,57% ВВП Каталонии) и помогла в создании 23 531 рабочего места (0,69% всех занятых в Каталонии).

Отмечается, что с 2014 года общее влияние "Барселоны" на ВВП города выросло на 31 процент.

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