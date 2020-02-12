"Барселона" приносит Каталонии более одного миллиарда евро
Консалтинговая компания PricewaterhouseCoopers опубликовала отчет о том, как "Барселона" влияет на экономику каталонского региона.
Так, с июня 2018 года по июль 2019 года "Барселона" принесла городу 1 миллиард 190 миллионов евро, что составляет 1,46% ВВП города. Кроме того, клуб поспособствовал созданию 19 451 рабочему месту, что эквивалентно 2,65% от количества всех занятых людей в городе.
Бюджет города получил от "блауграны" 366 миллионов евро, что эквивалентно 13,8% бюджета городского совета Барселоны.
Также сообщается, что "Барса" принесла всему каталонскому региону 1 миллиард 394 миллиона евро (0,57% ВВП Каталонии) и помогла в создании 23 531 рабочего места (0,69% всех занятых в Каталонии).
Отмечается, что с 2014 года общее влияние "Барселоны" на ВВП города выросло на 31 процент.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14