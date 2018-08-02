"Барселона" приняла итоговое решение по будущему Дембеле

Теги барселонаусман дембеле

"Барселона" приняла итоговое решение по будущему ДембелеКаталонская "Барселона" приняла итоговое решение по будущему своего вингера Усмана Дембеле, информирует SER Catalunya.

Так, по сведениям источника, "сине-гранатовые" намерены сохранить 21-летнего игрока на следующий сезон в своих рядах. При этом каталонский гранд не исключает, что француз может продолжить карьеру в другом клубе, если по нему поступит выгодное предложение.

В прошлом сезоне Дембеле забил 4 мяча и сделал 9 результативных передач в 24 матчах за "Барселону".

Напомним,  "Барселоне" вряд ли удастся подписать Погба. | soccernews.ru

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