"Барселона" приняла итоговое решение по будущему Дембеле

Каталонская "Барселона" приняла итоговое решение по будущему своего вингера Усмана Дембеле, информирует SER Catalunya.

Так, по сведениям источника, "сине-гранатовые" намерены сохранить 21-летнего игрока на следующий сезон в своих рядах. При этом каталонский гранд не исключает, что француз может продолжить карьеру в другом клубе, если по нему поступит выгодное предложение.

В прошлом сезоне Дембеле забил 4 мяча и сделал 9 результативных передач в 24 матчах за "Барселону".

Напомним, "Барселоне" вряд ли удастся подписать Погба. | soccernews.ru