"Барселона" приняла окончательное решение по Дембеле

"Барселона" решила избавиться от нападающего Усмана Дембеле в январе.

Как сообщает The Sun, причиной этому послужило недовольство боссов клуба игрой француза. Кроме того, ранее Эрнесто Вальверде сетовал на образ жизни Дембеле.

Отмечается, что за Дембеле поборются "Арсенал", "Ливерпуль" и "Челси". Напомним, что Дембеле перебрался в "Барселону" из дортмундской "Боруссии" в 2017 году за 105 миллионов евро.

В этом сезоне на счету Дембеле 5 голов и один ассист в 12 матчах.

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