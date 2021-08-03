"Барселона" приняла радикальное решение по Мориба

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"Барселона" приняла радикальное решение по Мориба

Фото: инстаграм Илайша Мориба/Автор неизвестен

"Барселона" выставила на трансфер полузащитника Илайша Мориба, сообщает Sport.es.

По сведениям источника, футболист отказался продлить контракт, истекающий через год, и поэтому руководство каталонского клуба приняло решение его продать.

18-летний Мориба является воспитанником "Барселоны". Всего он провел за каталонцев 18 матчей, забил один гол и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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