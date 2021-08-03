"Барселона" приняла радикальное решение по Мориба
Фото: инстаграм Илайша Мориба/Автор неизвестен
"Барселона" выставила на трансфер полузащитника Илайша Мориба, сообщает Sport.es.
По сведениям источника, футболист отказался продлить контракт, истекающий через год, и поэтому руководство каталонского клуба приняло решение его продать.
18-летний Мориба является воспитанником "Барселоны". Всего он провел за каталонцев 18 матчей, забил один гол и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
Не пропустите: "Барселона" представила Эмерсона. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
"Байер" вернулся к переговорам по Азмуну
-
"Барселона" приняла радикальное решение по Мориба
-
"Бенфика" объявила заявку на матч со "Спартаком"
-
"Зенит" хочет купить легенду "Барселоны"
-
Три клуба АПЛ поборются за Асенсио
-
Форвард "Челси" может перейти в "Удинезе"
-
Экс-тренер "Спартака" хочет возглавить "Ростов"
-
"Челси" сделал огромное предложение по Лукаку. "Интер" ответил
-
"Галатасарай" хочет избавиться от Фалькао
-
Жена Зинченко показала фото с новорожденной дочкой
-
"Атлетико" может продлить контракт с Суаресом
-
Президент "Барселоны" жестко высказался о ситуации с Мориба
-
Бердыев может возглавить "Ростов"
-
Главные новости дня: 2 августа
-
Крыховяк ярко отреагировал на переход в "Краснодар"
-
"Ювентус" согласился отпустить Демирала в "Аталанту"
-
"Ювентус" договорился по трансферу бразильского таланта
-
Мбаппе не покинет ПСЖ летом
-
Мостовой ярко высказался об уходе Карпина из "Ростова"
-
"Монако" Головина усилился бразильским полузащитником
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14