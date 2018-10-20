"Барселона" приняла решение о поиске замены для Умтити

Теги барселонасамюэль умтити

"Барселона" приняла решение о поиске замены для Умтити

"Барселона" в январе выйдет на трансферный рынок для поиска замены Самюэлю Умтити.

Однако как сообщает Marca, каталонцы рассматривают вариант с подписанием кратковременной замены. Таким образом, это может быть аренда либо покупка возрастного футболиста.

Напомним, что Умтити выбыл из строя из-за повреждения колена. Французу может потребоваться операция.

Читайте также: Силлессен узнал мнение де Лигта и де Йонга о возможном переходе в "Барселону". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Арсенал" назвал сроки восстановления травмированного Бельерина

"Арсенал" назвал сроки восстановления травмированного Бельерина

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 20 46
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 41
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 36
4 Севилья Севилья 20 33
5 Алавес Алавес 20 32
6 Хетафе Хетафе 20 31
7 Бетис Бетис 20 29
8 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 26
9 Валенсия Валенсия 20 26
10 Леванте Леванте 20 26
11 Эйбар Эйбар 20 25
12 Жирона Жирона 20 24
13 Эспаньол Эспаньол 20 24
14 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 23
15 Леганес Леганес 20 22
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
17 Сельта Виго Сельта Виго 20 21
18 Райо Вальекано Райо Вальекано 20 20
19 Вильярреал Вильярреал 20 18
20 Уэска Уэска 20 11
Полная таблица

топ-5 тегов