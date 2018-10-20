"Барселона" приняла решение о поиске замены для Умтити

"Барселона" в январе выйдет на трансферный рынок для поиска замены Самюэлю Умтити.

Однако как сообщает Marca, каталонцы рассматривают вариант с подписанием кратковременной замены. Таким образом, это может быть аренда либо покупка возрастного футболиста.

Напомним, что Умтити выбыл из строя из-за повреждения колена. Французу может потребоваться операция.

Читайте также: Силлессен узнал мнение де Лигта и де Йонга о возможном переходе в "Барселону". | http://soccernews.ru