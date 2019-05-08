"Барселона" приняла решение о продаже Коутиньо

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"Барселона" приняла решение о продаже Коутиньо

"Барселона" намерена расстаться с бразильским полузащитником Филиппе Коутиньо, сообщает ESPN.

По сведениям издания, руководство и тренерский штаб каталонского клуба окончательно разочаровались в игре бразильца. При этом, "Барселона" намерена максимально возместить затраты на футболиста, который с учетом бонусов обошелся ей примерно в 160 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 26-летний Коутиньо провел за "Барселону" 52 матча во всех турнирах, в которых забил 11 мячей и сделал пять результативных передач. Контракт хавбека с "Барселоной" рассчитан до лета 2023 года. 

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

От души летят поздравления Зендену. И за вчера и за сегодня. Ты это заслужил дорогой) Тотенхем просто космос, заслужили быть в финале не менее Аякса. Англия творит чудеса в этом году!

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