"Барселона" приняла решение о продаже Коутиньо

"Барселона" намерена расстаться с бразильским полузащитником Филиппе Коутиньо, сообщает ESPN.

По сведениям издания, руководство и тренерский штаб каталонского клуба окончательно разочаровались в игре бразильца. При этом, "Барселона" намерена максимально возместить затраты на футболиста, который с учетом бонусов обошелся ей примерно в 160 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 26-летний Коутиньо провел за "Барселону" 52 матча во всех турнирах, в которых забил 11 мячей и сделал пять результативных передач. Контракт хавбека с "Барселоной" рассчитан до лета 2023 года.

Не пропустите: "Барселона" не дождалась Месси и уехала в аэропорт Ливерпуля без него. | http://soccernews.ru