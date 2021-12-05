"Барселона" приняла решение по будущем Дембеле

Теги барселонаусман дембеле

"Барселона" приняла решение по будущем ДембелеФото: инстаграм Дембеле/Автор неизвестен

"Барселона" приняла решение по будущем французского вингера команды Усмана Дембеле, контракт которого истекает уже в конце нынешнего сезона.

Как сообщает издание Sport, каталонский клуб и футболист до сих пор не сумели прийти к договоренности о новом контракте.

По информации источника, сине-гранатовые сделают последнее предложение Дембеле и если клуб не получит ответа до 31 декабря, это будет значить, что Усман покинет клуб.

Отмечается, что главная проблема в пролонгации соглашения с Дембеле – фиксированная зарплата. "Барселона" предложила заморозить его нынешний оклад, но зато готова включить в контракт крупные бонусы. Если француз достигнет всех целей, то сможет стать самым высокооплачиваемым футболистом в команде.  

Также сообщается, что "блаугране" известно о встречах агента Дембеле с представителями "Манчестер Юнайтед", "Челси", "Баварией", "Тоттенхэмом" и "Ювентусом", чтобы выслушать их предложения.

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