"Барселона" приняла решение по будущему Силлессена

Каталонская "Барселона" приняла решение по будущему своего голкипера Яспера Силлессена, информирует Le 10 Sport.

По сведениям источника, "сине-гранатовые" намерены сохранить 29-летнего вратаря в своем составе на следующий сезон ввиду того, что ни один из потенциальных покупателей не готов заплатить за него и 30-ти миллионов евро.

В прошлом сезоне Силлессен пропустил 3 мяча в 11 матчах за "Барселону". Клаусула за него равняется 60-ти миллионам евро, однако каталонцы были готовы снизить его трансферную стоимость. | soccernews.ru