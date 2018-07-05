"Барселона" приняла решение по будущему Силлессена

Теги барселонаяспер силлессен

"Барселона" приняла решение по будущему СиллессенаКаталонская "Барселона" приняла решение по будущему своего голкипера Яспера Силлессена, информирует Le 10 Sport.

По сведениям источника, "сине-гранатовые" намерены сохранить 29-летнего вратаря в своем составе на следующий сезон ввиду того, что ни один из потенциальных покупателей не готов заплатить за него и 30-ти миллионов евро.

В прошлом сезоне Силлессен пропустил 3 мяча в 11 матчах за "Барселону". Клаусула за него равняется 60-ти миллионам евро, однако каталонцы были готовы снизить его трансферную стоимость. | soccernews.ru

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