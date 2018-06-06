"Барселона" приняла решение по будущему Йерри Мины

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"Барселона" приняла решение по будущему Йерри МиныКаталонская "Барселона" приняла решение по будущему своего защитника Йерри Мины, информирует fichajes.com.

Так, по сведениям источника, ближайшим летом "сине-гранатовые" подыщут новый клуб для 23-летнего бека. При этом приоритетным вариантом для каталонского гранда будет аренда колумбийца или его продажа с правом его возможного выкупа обратно за фиксированную сумму.

Напомним, Гризманн поставил условие "Барселоне" по зарплате. | soccernews.ru

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