"Барселона" приняла решение по будущему Йерри Мины

Каталонская "Барселона" приняла решение по будущему своего защитника Йерри Мины, информирует fichajes.com.

Так, по сведениям источника, ближайшим летом "сине-гранатовые" подыщут новый клуб для 23-летнего бека. При этом приоритетным вариантом для каталонского гранда будет аренда колумбийца или его продажа с правом его возможного выкупа обратно за фиксированную сумму.

Напомним, Гризманн поставил условие "Барселоне" по зарплате. | soccernews.ru