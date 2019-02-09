"Барселона" приняла решение по Коутиньо

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"Барселона" приняла решение по Коутиньо

Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо может продолжить карьеру в другом клубе. Об этом сообщает Marca.

Руководство каталонского клуба недовольно результатами 26-летнего футболиста, если ситуация не изменится, "Барселона" рассмотрит предложения о трансфере бразильца. 

На данный момент "Барса" не собирается выставлять на продажу Коутиньо, но если все-таки это произойдет, то клуб хотел бы вернуть большую часть выплаченных "Ливерпулю" денег.

Коутиньо перешел в "Барселону" в 2018 году из "Ливерпуля" за 160 миллионов евро плюс бонусы. 

В нынешнем сезоне полузащитник участвовал в 20 матча, в которых отметился 4 голами и 2 ассистами. 

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