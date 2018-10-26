"Барселона" приняла решение по новому контракту Альбы
"Барселона" отложила переговоры о новом контракте с защитником Жорди Альбой, сообщает AS.
По сведениям издания, клубы намерен возобновить переговоры летом следующего года. Это известие расстроило футболиста, который хочет заняться вопросом продления соглашения уже сейчас.
Напомним, что нынешний контракт Альбы истекает летом 2020 года. Интерес к игроку проявляет "Манчестер Юнайтед".
В нынешнем сезоне 29-летний Альба провел за "Барселону" 13 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 5 результативных передач.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|21
|49
|2
|Атлетико Мадрид
|21
|44
|3
|Реал Мадрид
|21
|39
|4
|Севилья
|21
|36
|5
|Алавес
|20
|32
|6
|Хетафе
|21
|31
|7
|Валенсия
|21
|29
|8
|Бетис
|21
|29
|9
|Реал Сосьедад
|21
|27
|10
|Эйбар
|21
|26
|11
|Атлетик Бильбао
|21
|26
|12
|Леванте
|21
|26
|13
|Реал Вальядолид
|21
|25
|14
|Жирона
|21
|24
|15
|Эспаньол
|21
|24
|16
|Леганес
|21
|23
|17
|Сельта Виго
|21
|21
|18
|Райо Вальекано
|20
|20
|19
|Вильярреал
|21
|18
|20
|Уэска
|21
|12