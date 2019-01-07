"Барселона" приняла важное решение по будущему Суареса

"Барселона" приняла важное решение по будущему полузащитника Дениса Суареса, сообщает The Mirror.

По сведениям издания, каталонский клуб не планирует продавать 25-летнего футболиста в зимнее трансферное окно.

Тренерский штаб "сине-гранатовых" рассчитывает на хавбека во второй части текущего сезона.

Однако Суарес может настоять на своём уходе из-за дефицита игровой практики. Интерес к нему проявляют "Челси", "Арсенал", "Милан" и "Монако".

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