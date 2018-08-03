"Барселона" приобрела Муссу Ваге

"Барселона" объявила о трансфере защитника "Эйпена" Муссы Ваге.

Как сообщает официальный сайт клуба, сенегалец уже успешно прошел медобследование и ему осталось только поставить подпись под соглашением.

Отмечается, что Ваге будет выступать за "Барселону Б".

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