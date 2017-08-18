"Барселона" приобрела защитника "Палмейраса" Ери Мину.

Такую информацию опубликовало испанское интернет-издание Sport.

Каталонцы имели право на первоочередную покупку футболиста за 9 миллионов евро. Ожидается, что зимой игрок будет отдан в аренду в другой клуб до конца сезона.

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