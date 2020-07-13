"Барселона" приостановила переговоры о приобретении Лаутаро Мартинеса

Президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу заявил, что сейчас клуб не ведёт переговоры по трансферу форварда "Интера" Лаутаро Мартинеса.

По словам руководителя "блауграны", принято решение заморозить диалог по этому вопросу до конца сезона.

Напомним, что клаусула в контракте аргентинца составляет 111 миллионов евро, однако "Барса" собирается снизить цену за счёт включения в сделку своих игроков.

В текущем сезоне 22-летний Лаутаро сыграл за "Интер" 38 матчей, забил 17 голов и сделал 5 ассистов.

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