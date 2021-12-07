"Барселона" приостановила переговоры о трансфере Кабрала: названа причина
Переход нападающего "Базеля" Артура Кабрала в "Барселону" оказался на грани срыва, сообщает Sport.es.
По информации источника, "сине-гранатовые" удовлетворены игрой 23-летнего футболиста и даже готовы выделить нужную сумму на его приобретение. Однако бразилец не соответствует всем клубным требованиям каталонцев.
В связи с этим "Барса" приостановила переговоры о трансфере и изучает альтернативные варианты усиления атаки.
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|Вильярреал
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|Гранада
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|11
|Бетис
|20
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|Леванте
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|Эйбар
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|20
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