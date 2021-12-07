"Барселона" приостановила переговоры о трансфере Кабрала: названа причина

Фото инстаграм Артура Кабрала

Переход нападающего "Базеля" Артура Кабрала в "Барселону" оказался на грани срыва, сообщает Sport.es.

По информации источника, "сине-гранатовые" удовлетворены игрой 23-летнего футболиста и даже готовы выделить нужную сумму на его приобретение. Однако бразилец не соответствует всем клубным требованиям каталонцев.

В связи с этим "Барса" приостановила переговоры о трансфере и изучает альтернативные варианты усиления атаки.