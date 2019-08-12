"Барселона" приостановила переговоры по трансферу Неймара

Диалог между "Барселоной" и ПСЖ касательно трансфера нападающего Неймара проходит очень сложно.

По информации Sport.es, "блауграна" недовольна жёсткой манерой ведения переговоров со стороны парижан.

В связи с этим каталонский клуб решил взять паузу и отложить вопрос с приобретением бразильца на более поздний срок.

Ранее сообщалось, что ПСЖ готов продать Неймара в любой клуб, кроме "Барселоны". Другим ключевым претендентом на футболиста считается мадридский "Реал".

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