"Барселона" приостановила переговоры по трансферу Неймара

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"Барселона" приостановила переговоры по трансферу Неймара

Диалог между "Барселоной" и ПСЖ касательно трансфера нападающего Неймара проходит очень сложно.

По информации Sport.es, "блауграна" недовольна жёсткой манерой ведения переговоров со стороны парижан.

В связи с этим каталонский клуб решил взять паузу и отложить вопрос с приобретением бразильца на более поздний срок.

Ранее сообщалось, что ПСЖ готов продать Неймара в любой клуб, кроме "Барселоны". Другим ключевым претендентом на футболиста считается мадридский "Реал".

Не пропустите: Болельщики ПСЖ вывесили оскорбительные баннеры в адрес Неймара. | http://soccernews.ru
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