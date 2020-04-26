"Барселона" приостановила переговоры с тер Штегеном о новом контракте

Голкипер "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген в летнее трансферное окно может покинуть каталонский клуб. Об этом сообщает Diario Sport.

По данным источника, стороны приостановили переговоры по новому контракту футболиста из-за пандемии коронавиуса. Клуб пока не знает, как кризис отразится на экономике команды.

Сам тер Штеген хочет остаться в "Барселоне", к нему также проявляют интерес "Бавария", "Ювентус", "Ман Сити" и "Челси".

27-летний голкипер играет в каталонском клубе с 2014 года. Нынешнее соглашение рассчитано до 2022 года. Трансферная стоимость игрока - 72 миллиона евро.

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