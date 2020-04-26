"Барселона" приостановила переговоры с тер Штегеном о новом контракте
Голкипер "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген в летнее трансферное окно может покинуть каталонский клуб. Об этом сообщает Diario Sport.
По данным источника, стороны приостановили переговоры по новому контракту футболиста из-за пандемии коронавиуса. Клуб пока не знает, как кризис отразится на экономике команды.
Сам тер Штеген хочет остаться в "Барселоне", к нему также проявляют интерес "Бавария", "Ювентус", "Ман Сити" и "Челси".
27-летний голкипер играет в каталонском клубе с 2014 года. Нынешнее соглашение рассчитано до 2022 года. Трансферная стоимость игрока - 72 миллиона евро.
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|Команда
|М
|О
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|Реал Мадрид
|20
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|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
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|Хетафе
|20
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|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
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|Атлетик Бильбао
|20
|30
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|Вильярреал
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|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
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|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
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|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
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|Леганес
|20
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|Эспаньол
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