"Барселона" присматривается к ещё одному защитнику из Бундеслиги

Теги барселонавольфсбургжером руссийонтрансферы

"Барселона" присматривается к ещё одному защитнику из Бундеслиги

"Барселона" внимательно изучает трансферный рынок Бундеслиги в надежде заполучить качественного и недорогого левого защитника.

Как сообщает Sport.es, среди прочих внимание "блауграны" привлёк фулбек "Вольфсбурга" Жером Руссийон.

В прошлом сезоне 26-летний француз сыграл за "волков" 31 матч, забил 3 гола и сделал 6 ассистов.

Контракт игрока с "Вольфсбургом" рассчитан до 2023 года. Его рыночная стоимость - 20 миллионов евро.

Ранее также стало известно об интересе "Барсы" к Давиду Алабе из "Баварии" и Филиппу Максу из "Аугсбурга".

Не пропустите: Федерация футбола Испании начала проверку трансфера Гризманна в "Барселону". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Опубликована символическая сборная 1-го тура РПЛ по версии InStat

Опубликована символическая сборная 1-го тура РПЛ по версии InStat

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 34 78
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 34 76
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 34 66
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 34 58
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 34 55
6 Вольфсбург Вольфсбург 34 55
7 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 34 54
8 Вердер Бремен Вердер Бремен 34 53
9 Хоффенхайм Хоффенхайм 34 51
10 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 34 44
11 Герта Герта 34 43
12 Майнц 05 Майнц 05 34 43
13 Фрайбург Фрайбург 34 36
14 Шальке Шальке 34 33
15 Аугсбург Аугсбург 34 32
16 Штутгарт Штутгарт 34 28
17 Ганновер 96 Ганновер 96 34 21
18 ФК Нюрнберг ФК Нюрнберг 34 19
Полная таблица

топ-5 тегов