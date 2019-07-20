"Барселона" присматривается к ещё одному защитнику из Бундеслиги
"Барселона" внимательно изучает трансферный рынок Бундеслиги в надежде заполучить качественного и недорогого левого защитника.
Как сообщает Sport.es, среди прочих внимание "блауграны" привлёк фулбек "Вольфсбурга" Жером Руссийон.
В прошлом сезоне 26-летний француз сыграл за "волков" 31 матч, забил 3 гола и сделал 6 ассистов.
Контракт игрока с "Вольфсбургом" рассчитан до 2023 года. Его рыночная стоимость - 20 миллионов евро.
Ранее также стало известно об интересе "Барсы" к Давиду Алабе из "Баварии" и Филиппу Максу из "Аугсбурга".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|34
|78
|2
|Боруссия Дортмунд
|34
|76
|3
|РБ Лейпциг
|34
|66
|4
|Байер Леверкузен
|34
|58
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|34
|55
|6
|Вольфсбург
|34
|55
|7
|Айнтрахт Франкфурт
|34
|54
|8
|Вердер Бремен
|34
|53
|9
|Хоффенхайм
|34
|51
|10
|Фортуна Дюссельдорф
|34
|44
|11
|Герта
|34
|43
|12
|Майнц 05
|34
|43
|13
|Фрайбург
|34
|36
|14
|Шальке
|34
|33
|15
|Аугсбург
|34
|32
|16
|Штутгарт
|34
|28
|17
|Ганновер 96
|34
|21
|18
|ФК Нюрнберг
|34
|19