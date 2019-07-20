"Барселона" присматривается к ещё одному защитнику из Бундеслиги

"Барселона" внимательно изучает трансферный рынок Бундеслиги в надежде заполучить качественного и недорогого левого защитника.

Как сообщает Sport.es, среди прочих внимание "блауграны" привлёк фулбек "Вольфсбурга" Жером Руссийон.

В прошлом сезоне 26-летний француз сыграл за "волков" 31 матч, забил 3 гола и сделал 6 ассистов.

Контракт игрока с "Вольфсбургом" рассчитан до 2023 года. Его рыночная стоимость - 20 миллионов евро.

Ранее также стало известно об интересе "Барсы" к Давиду Алабе из "Баварии" и Филиппу Максу из "Аугсбурга".

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