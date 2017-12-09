"Барселона" присматривается к хавбеку лиссабонского "Спортинга"

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"Барселона" присматривается к хавбеку лиссабонского "Спортинга"

Хавбек лиссабонского "Спортинга" Желсон Мартинш попал в сферу интересов "Барселоны".

Как сообщает Calciomercato, игрок впечатлил своей игрой боссов каталонского клуба. Отметим, что соглашение Мартинша со "Спортингом" рассчитано до лета 2022 года.

Ранее сообщалось, что "Интер" был близок к покупке Мартинша за 60 миллионов евро.

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