"Барселона" присматривается к Рэшфорду

Теги барселонаманчестер юнайтедмаркус рэшфорд

"Барселона" присматривается к Рэшфорду

Форвард "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд может продолжить карьеру в Испании, сообщает Sportskeeda.

По информации ресурса, "Барселона" видит в 19-летнем футболисте замену Луису Суаресу, которому уже исполнилось 30 лет.

На покупке Рэшфорда настаивает коуч "Барселоны" Эрнесто Вальверде. Стоимость трансфера оценивается в 200 миллионов евро.

Сообщается, что "Барселона" попытается приобрести игрока в 2018 году.

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