"Барселона" приступила к переговорам по трансферу "нового Неймара"

"Барселона" отправила своих представителей в Бразилию.

Как сообщает Mundo Deportivo, каталонцы намерены провести переговоры по трансферу 17-летнего хавбека "Сантоса" Родриго, которого прозвали "новым Неймаром".

Отмечается, что "Сантос" хочет получить за игрока 50 миллионов евро, а "Барселона" хочет сбить цену до 30 миллионов.

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