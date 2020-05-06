"Барселона" признана чемпионом Испании по женскому футболу

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"Барселона" признана чемпионом Испании по женскому футболу

Федерация футбола Испании объявила о досрочном завершении чемпионата страны среди женщин из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает официальный сайт организации.

Победителем чемпионата Испании признана "Барселона", которая набрала 59 очков в 21 матчах. На второе месте фишинировал мадридский "Атлетико" с 50 очками. В первую тройку вошел "Леванте" (45). Ни один из клубов не покинет элитный дивизион.

Напомним, что "Барселона" также лидирует в мужском чемпионате Испании. Турнир в настоящее время приостановлен, но его планируют доиграть летом

Не пропустите: Потери "Барселоны" от коронавируса превысят 100 миллионов евро. | http://soccernews.ru
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4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
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7 Валенсия Валенсия 20 31
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11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
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