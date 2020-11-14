"Барселона" признана лучшей командой Испании в 21-м веке
Исследовательский центр истории и статистики испанского футбола опубликовал рейтинг лучших команд страны по итогам первых 20 лет нового века.
Первое место заняла "Барселона" с 3465 очками. "Сине-гранатовые" опередили мадридские "Реал" (3347) и "Атлетико" (2149).
Также в топ-10 рейтинга попали "Валенсия" (2139), "Севилья" (1992), "Вильярреал" (1648), "Атлетик" (1405), "Депортиво" (1395), "Сельта" (1164) и "Эспаньол" (1144).
При исследовании в расчёт брались успехи испанских клубов во внутренних турнирах и еврокубках. Период анализа - с сезона 2000/01 по 2019/20. Основной показатель - число выигранных матчей.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14