"Барселона" признана лучшей командой Испании в 21-м веке

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"Барселона" признана лучшей командой Испании в 21-м веке

Исследовательский центр истории и статистики испанского футбола опубликовал рейтинг лучших команд страны по итогам первых 20 лет нового века.

Первое место заняла "Барселона" с 3465 очками. "Сине-гранатовые" опередили мадридские "Реал" (3347) и "Атлетико" (2149).

Также в топ-10 рейтинга попали "Валенсия" (2139), "Севилья" (1992), "Вильярреал" (1648), "Атлетик" (1405), "Депортиво" (1395), "Сельта" (1164) и "Эспаньол" (1144).

При исследовании в расчёт брались успехи испанских клубов во внутренних турнирах и еврокубках. Период анализа - с сезона 2000/01 по 2019/20. Основной показатель - число выигранных матчей.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
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