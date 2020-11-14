"Барселона" признана лучшей командой Испании в 21-м веке

Исследовательский центр истории и статистики испанского футбола опубликовал рейтинг лучших команд страны по итогам первых 20 лет нового века.

Первое место заняла "Барселона" с 3465 очками. "Сине-гранатовые" опередили мадридские "Реал" (3347) и "Атлетико" (2149).

Также в топ-10 рейтинга попали "Валенсия" (2139), "Севилья" (1992), "Вильярреал" (1648), "Атлетик" (1405), "Депортиво" (1395), "Сельта" (1164) и "Эспаньол" (1144).

При исследовании в расчёт брались успехи испанских клубов во внутренних турнирах и еврокубках. Период анализа - с сезона 2000/01 по 2019/20. Основной показатель - число выигранных матчей.

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