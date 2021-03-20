"Барселона" признана лучшим клубом Европы за последнее десятилетие по версии IFFHS
Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг лучших европейских клубов в период с 2011 по 2020 год.
Первое место заняла "Барселона", которая в прошедшем десятилетии дважды выигрывала Лигу Чемпионов и шесть раз чемпионский титул в Примере.
Топ-10 рейтинга IFFHS выгляди так:
1. "Барселона" - 2877 очков;
2. "Реал" - 2782 очка;
3. "Бавария" - 2594,5 очка;
4. ПСЖ - 2357 очков;
5. "Атлетико" - 2302 очка;
6. "Ювентус" - 2272 очка;
7. "Челси" - 2113 очков;
8. "Манчестер Сити" - 2113 очков;
9. "Манчестер Юнайтед" - 2020 очков;
10. "Арсенал" - 2016 очков.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18