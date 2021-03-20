"Барселона" признана лучшим клубом Европы за последнее десятилетие по версии IFFHS

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг лучших европейских клубов в период с 2011 по 2020 год.

Первое место заняла "Барселона", которая в прошедшем десятилетии дважды выигрывала Лигу Чемпионов и шесть раз чемпионский титул в Примере.

Топ-10 рейтинга IFFHS выгляди так:

1. "Барселона" - 2877 очков;

2. "Реал" - 2782 очка;

3. "Бавария" - 2594,5 очка;

4. ПСЖ - 2357 очков;

5. "Атлетико" - 2302 очка;

6. "Ювентус" - 2272 очка;

7. "Челси" - 2113 очков;

8. "Манчестер Сити" - 2113 очков;

9. "Манчестер Юнайтед" - 2020 очков;

10. "Арсенал" - 2016 очков.

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