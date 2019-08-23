"Барселона" призвала Дембеле изменить отношение к работе

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"Барселона" призвала Дембеле изменить отношение к работе

Спортивный директор "Барселоны" Эрик Абидаль встретился с агентом Усмана Дембеле Муссой Сиссоко. Об этом сообщает Catalunya Ràdio.

По данным источника, представитель сине-гранатовых в грубой форме высказал Сиссоко свои недовольства по поводу поведения 22-летнего футболиста. Клуб просит игрока пересмотреть свои действия, если он хочет продолжать выступать на "Капм Ноу".

Напомним, Дембеле скрыл травму, полученную после матча с "Атлетиком" (0:1), от медицинского штаба, чтобы провести выходные с семьей.

На восстановление игрока уйдет до 5 недель.

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