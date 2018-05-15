"Барселона" продает футболки Иньесты с номером в виде знака бесконечности

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"Барселона" продает футболки Иньесты с номером в виде знака бесконечности

В магазине "Барселоны" появились в продаже футболки Андреса Иньесты, где номер его восьмой номер превращен в знак бесконечности, сообщает официальный твиттер клуба.

Эта футболка приурочена к прощальному матчу полузащитника за каталонцев против "Реала Сосьедад", который состоится 20 мая.

Напомним, что 34-летний Иньеста принял решение покинуть "Барселону" по окончании нынешнего сезона.

Не пропустите: Иньеста может оказаться в клубе из Китая или Японии. | http://soccernews.ru

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