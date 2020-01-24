"Барселона" продала английского таланта

"Барселона" на своём официальном сайте объявила о переходе в "Астон Виллу" нападающего Луи Бэрри.

Сумма трансфера составила 1 миллион 48 тысяч евро. Детали контракта англичанина с новым клубом "сине-гранатовые" не указали.

Напомним, что 16-летний Бэрри перебрался в "Барсу" в июле прошлого года из "Вест Бромвича".

Летняя сделка сопровождалась скандалом из-за разногласий в выплате компенсации, а также объявления каталонцами о приобретении игрока до оформления всех документов.

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