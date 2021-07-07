"Барселона" продала защитника в "Альмерию"

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"Барселона" продала защитника в "Альмерию"

Фото: инстаграм Серхио Акьеме/Автор неизвестен

Защитник "Барселоны" Серхио Акьеме перешел в "Альмерию", сообщает официальный сайт каталонского клуба.

Сумма трансфера составила 3,5 миллиона евро. Также "Барселона" получит 10 процентов от следующего трансфера игрока.

Акьеме перешел в "Барселону" в 2019 году из "Райо Валькаено" за 300 тысяч евро. В прошлом сезоне 23-летний футболист играл за "Альмерию" на правах аренды, провел 40 матчей, забил два гола и отдал три результативные передачи.

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