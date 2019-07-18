"Барселона" продаст Кукурелью за 10 миллионов евро другому клубу Примеры

"Барселона" в ближайшее время отпустит левого защитника Марка Кукурелью в "Хетафе", сообщает Goal.com.

Согласно данным ресурса, клубы договорились о трансфере 20-летнего футболиста за 10 миллионов евро.

За перспективного испанца также боролись "Милан" и обе "Боруссии".

В прошлом сезоне Кукурелья выступал за "Эйбар", сыграл 33 матча, забил 2 гола и сделал 2 ассиста.

Во вторник "блауграна" выкупила фулбека за 4 миллиона евро.

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