"Барселона" продаст права на название "Камп Ноу"

Фото: инстаграм "Барселоны"\Автор неизвестен

Со следующего сезона стадион "Барселоны" будет носить новое название, сообщает TV3.

По информации источника, каталонский клуб заключил соглашение с музыкальной стриминговой платформой Spotify о продаже им прав на название стадиона, а также спонсорство формы основной и женской команд, и тренировочной формы.

Отмечается, что за то, чтобы стадион "Барсы" назывался "Spotify Camp Nou", компания будет платить 5 миллионов евро за сезон сейчас и 20 миллионов евро за сезон после реконструкции.

Сначала Spotify требовал титульные права на 30 лет, но "Барса" сократила срок сделки до 20 лет.

Также не пропустите: Айртон прокомментировал продление контракта со "Спартаком". | http://soccernews.ru