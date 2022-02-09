"Барселона" продаст права на название "Камп Ноу"

Теги барселона

"Барселона" продаст права на название "Камп Ноу"

Фото: инстаграм "Барселоны"\Автор неизвестен

Со следующего сезона стадион "Барселоны" будет носить новое название, сообщает TV3.

По информации источника, каталонский клуб заключил соглашение с музыкальной стриминговой платформой Spotify о продаже им прав на название стадиона, а также спонсорство формы основной и женской команд, и тренировочной формы.

Отмечается, что за то, чтобы стадион "Барсы" назывался "Spotify Camp Nou", компания будет платить 5 миллионов евро за сезон сейчас и 20 миллионов евро за сезон после реконструкции.

Сначала Spotify требовал титульные права на 30 лет, но "Барса" сократила срок сделки до 20 лет. 

Также не пропустите: Айртон прокомментировал продление контракта со "Спартаком". | http://soccernews.ru

 
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Официально: "Химки" арендовали защитника "Браги"

Официально: "Химки" арендовали защитника "Браги"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов