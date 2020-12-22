"Барселона" продаст зимой ряд игроков
Руководство "Барселоны" намерено продать несколько футболистов в ближайшее трансферное окно. Речь идет об игроках, которые не попадают в основной состав при Рональде Кумане.
Как сообщает Marca, каталонцы планируют возместить затраты на переход защитника Хуниора Фирпо. "Барселона" купила игрока в прошлом году у "Бетиса" за 30 миллионов евро, 12 из них полагается выплатить в качестве бонусов. Наиболее вероятным продолжением карьеры для футболиста может стать "Наполи".
Сообщается также, что покинуть команду могут также Карлес Аленья и Рикард Пуч.
На данный момент, каталонцы занимают 6 строчку таблицы Ла Лиги 2020\2021.
В следующем году им предстоит встретиться с ПСЖ в матчах 1\8 Лиги Чемпионов.
Читайте также: Куман обвинил Пуча в сливе информации | http://soccernews.ru
главное
-
Агент бразильца Пепе отреагировал на интерес "Зенита"
-
Агент Карреры высказался о возможном возвращении тренера в "Спартак"
-
В ПСЖ рассказали о травмах Неймара и Мбаппе
-
Дзюба занял второе место в списке самых популярных спортсменов России в 2020 году
-
В "Рубине" рассказали о несостоявшемся трансфере Урунова
Лента новостей
-
Сыграны первые матчи 1\16 Кубка Германии
-
"Барселона" продаст зимой ряд игроков
-
Ветеран "Ливерпуля" Джон Олдридж: Салах должен ненавидеть "Реал"
-
"Валенсия" Черешыва уступила "Севилье"
-
Агент Трабукки заявил, что Каррера не сможет вернуться в Россию
-
Брендан Роджерс рассказал чего ждет от предстоящего матча с "МЮ"
-
"Барса" заплатит "Ливерпулю" 20 млн евро, если Коутиньо проведет 100 матчей
-
"Наполи" обжаловал техническое поражение от "Ювентуса". Игра состоится
-
АЕК уволил Карреру
-
Индзаги не продлил контракт с "Лацио"
-
Зидан ответил Куману, который раскритиковал судейство в матчах "Реала"
-
"Милан" включился в борьбу за Эриксена
-
1
Месси оценил выступления "Барселоны" в чемпионате Испании
-
Агент бразильца Пепе отреагировал на интерес "Зенита"
-
Агент Карреры высказался о возможном возвращении тренера в "Спартак"
-
Криштиану Роналду признан лучшим игроком "Ювентуса" в ноябре
-
В ПСЖ рассказали о травмах Неймара и Мбаппе
-
"Манчестер Юнайтед" стал очередным претендентом на Алабу
-
1
Дзюба занял второе место в списке самых популярных спортсменов России в 2020 году
-
ФИФА требует выдвинуть уголовное дело против Блаттера
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14