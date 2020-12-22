"Барселона" продаст зимой ряд игроков

Теги барселонарикард пучхуниор фирпокарлес аленья

"Барселона" продаст зимой ряд игроковРуководство "Барселоны" намерено продать несколько футболистов в ближайшее трансферное окно. Речь идет об игроках, которые не попадают в основной состав при Рональде Кумане.

Как сообщает Marca, каталонцы планируют возместить затраты на переход защитника Хуниора Фирпо. "Барселона" купила игрока в прошлом году у "Бетиса" за 30 миллионов евро, 12 из них полагается выплатить в качестве бонусов. Наиболее вероятным продолжением карьеры для футболиста может стать "Наполи".

Сообщается также, что покинуть команду могут также Карлес Аленья и Рикард Пуч.

На данный момент, каталонцы занимают 6 строчку таблицы Ла Лиги 2020\2021.
В следующем году им предстоит встретиться с ПСЖ в матчах 1\8 Лиги Чемпионов.

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