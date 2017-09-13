"Барселона" продемонстрировала невероятную статистику в матче против "Ювентуса"

Каталонская "Барселона" продемонстрировала невероятную статистику во вчерашнем матче группового этапа Лиги Чемпионов против туринского "Ювентуса".

Как информирует El Mundo Deportivo, во вторник "сине-гранатовые" в общей сумме пробежали 84,621 километра, что меньше на более чем 25 километров намотанного километража футболистами команды в ответной игре 1/4 финала прошлогодней ЛЧ против той же таки "старой сеньоры". При этом тогда поединок завершился со счетом 0:0.

Напомним, прояснилась ситуация с продлением контракта Месси с "Барселоной". | soccernews.ru